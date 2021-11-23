Van'da, araçtaki 53 kilo eroini 'Bobi' buldu

VAN'da, polisin narkotik köpeği 'Bobi' ile araçta yaptığı aramada, 53 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri ev ve araca yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Bobi' ile araçta yapılan aramada, 53 kilo 850 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Son Dakika Haberleri

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