Van'da, araçtaki 3 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da, araçtaki 3 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu

Van'da, araçtaki 3 kilo uyuşturucuyu 'Şila' bulduVAN'ın Edremit ilçesinde, polisin durdurduğu hafifi ticari araçta narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, 3 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi.

02.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:02

Van'da, araçtaki 3 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu

VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin durdurduğu hafifi ticari araçta narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, 3 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, aracın ön cam ızgarasının sağ alt köşesindeki boşluklara gizlenen 3 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 390 bin lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü M.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

VAN, (DHA)

Van'da, araçtaki 3 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Didem Soydan Yıldız Tilbe Pınar Tartan Deniz Akkaya
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Eddie Newton Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Düğün Sabah Eylül Samsun
Şu an buradasınız: Van'da, araçtaki 3 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 11:18:44. #1.14#
title