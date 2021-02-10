Van'da, araçtaki 25 kilo 400 gram eroini 'Şila' buldu

VAN'da, polis ekiplerince durdurulan araçta narkotik köpek 'Şila' ile yapılan aramalarda, 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

VAN'da, polis ekiplerince durdurulan araçta narkotik köpek 'Şila' ile yapılan aramalarda, 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi, gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, önceden tespiti yapılan aracı Tuşba ilçesinde durdurdu. Polis ekiplerinin narkotik köpek 'Şila' ile araçta yaptıkları detaylı aramalarda, 50 paket halinde toplam 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.Y. ve R.Ö., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak-uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU