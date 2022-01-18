Van'da, araçta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta 2 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü de gözaltına alındı.
VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta 2 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinde yol kontrolleri yaptı. Denetimde durdurulan araçta arama yapıldı. Araç içine gizlenen 2 kilo 11 gram metamfetamin, ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. ?
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri