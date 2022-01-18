Van'da, araçta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Van'da, araçta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'da, araçta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta 2 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü de gözaltına alındı.

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta 2 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinde yol kontrolleri yaptı. Denetimde durdurulan araçta arama yapıldı. Araç içine gizlenen 2 kilo 11 gram metamfetamin, ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. ?


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Metamfetamin, Jandarma, Muradiye, Tragger, Güncel, Haber

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