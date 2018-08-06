Van'da araçta 2 kilo eroin ile tabanca ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, ihbar üzerine durdurulan bir araçta 2 kilo eroin ile tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Muradiye ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında alınan ihbar üzerine Erciş'ten Muradiye'ye gelen 65 DD 420 plakalı aracı, kontrol noktasında durdurdu.Nakrotik köpek 'İbre' yardımıyla araçta yapılan aramalarda, aracın torpido bölümünde zulalanmış 2 kilo eroin ile bir tabanca ve bu tabancaya ait 32 fişek ele geçirildi. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber MURADİYE(Van),(DHA)