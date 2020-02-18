Van'da araçlarıyla tipide mahsur kalanlar 6 saatte kurtarıldı
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Van'da araçlarıyla tipide mahsur kalanlar 6 saatte kurtarıldı

Van'ın Özalp ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 10 araçtaki yaklaşık 40 kişi, karla mücadele ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

18.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:12
Van'da araçlarıyla tipide mahsur kalanlar 6 saatte kurtarıldı

'ın ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 10 araçtaki yaklaşık 40 kişi, karla mücadele ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yeni Emek, Eski Emek, ve Bağrıaçık mahallelerine giden vatandaşlar, olumsuz hava şartlarından dolayı araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

Durumun verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

Bölgenin zorlu şartlarına rağmen 6 saatte yolu açan ekipler, mahsur kalanları kurtararak mahallelere ulaşmalarını sağladı.

Kaynak: AA
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