Van'da, aracın çarptığı yaralı köpeğe otobüs şoförü sahip çıktı

Van'da, aracın çarptığı yaralı köpeğe otobüs şoförü sahip çıktıVAN'da, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen aracın çarptığı köpek, sol ön ayağından yaralandı.

Van'da, aracın çarptığı yaralı köpeğe otobüs şoförü sahip çıktı

VAN'da, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen aracın çarptığı köpek, sol ön ayağından yaralandı. Yol ortasında acı içinde kalan köpeğe, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı'nda otobüs şöforlüğü yapan Deniz Tunçdağ; su içirip, et yedirdi, daha sonra da yetkililere haber verip tedaviye alınmasını sağladı.

İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'ndeki caddede, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe, sürücüsü ve plakası belirlenmeyen araç çarptı. Köpeğin sol patisi ezilip, yaralandı. Yol ortasında kalan ve acı içinde ses çıkaran köpeği, bu sırada bölgeden geçen Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı'nda görevli otobüs şoförü, 2 çocuk babası Deniz Tunçdağ yardım etti. Köpeği severek sakinleştirmeye çalışan belediye personeline bölgeden geçenler de yardımcı oldu. Yaralı köpeğe su içirip, et yedirildi, daha sonra da tedavi edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezine haber verildi. Bu arada sol patisinden yaralanan köpeğin yanından diğer köpekler de ayrılmadı.

'İNSAN VE HAYVAN ARASINDA HİÇBİR AYRIM YAPMIYORUM'

'Deniz Tunçdağ, yoldan geçerken aracın köpeğe çarptığını gördüğünü anlatarak, "Bir baktım ki köpek yerde. Ayaklarından dolayı sıkıntı yaşıyor. Yolun kenarına aldım ve hemen hayvan ambulansına haber verdim. Ekipler gelene kadar başından hiç ayrılmıyorum. Ben belediye çalışanı olduğum için hayvanlara karşı ayrı bir sevgim var. Normalde insan ile hayvan sevgisi arasında hiç bir ayrım yapmıyorum. Çünkü her canlı bizim için önemlidir" dedi.

'ÇARPIP KAÇMALARI İNSANLIK DIŞI'

Yaralı köpeğe et yedirip, su içiren Sadul Akman, yoldan geçerken yaralı köpeği fark ettiğini söyleyerek, "Baktım ki bu hayvan can çekişiyor orada. Belediye personeli ağabeyimizden Allah razı olsun sahip çıkmışlar. Belediyenin hayvan ambulansı gelip tedavi için Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezine tedaviye götürecek. Ayağı kırılmış. Herkesten duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hayvanlara çarpıp kaçmasınlar. Yeter artık, bu şekilde bırakıp gitmeleri insanlık değil" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı