Van'da aracın çarptığı yaban domuzu tedaviye alındı

AĞRI (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde aracın çarptığı yaban domuzu tedavi altına alındı.

Van- Ağrı kara yolunun Tendürek Dağı bölgesinde ilerlemekte güçlük çeken domuzu görenler jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giderek çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.

Bölgeye giden görevliler, anesteziyle sakinleştirdikleri domuzu Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Burada müdahale edilen domuz, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, bölgedeki tüm yaban hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgilendiklerini söyledi.

Yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanlarının kış aylarında yerleşim yerlerine yakın bölgelere indiğini anlatan Aslan, "Yaralı domuz ihbarını aldık. Ekiplerle beraber yaralandığı bölgeden alarak merkezimize getirdik. Burada ilk ameliyatını yaptık. Tedavisi devam ediyor. İlk kez yaralı bir domuz merkezimize getirildi." dedi.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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