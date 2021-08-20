Van'da anne baba okulu semineri düzenlenecek
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Van'da anne baba okulu semineri düzenlenecek

Van'da anne baba okulu semineri düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişimiyle ilgili Anne-Baba Okulu semineri düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişimiyle ilgili Anne-Baba Okulu semineri düzenleyecek.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından başlatılan ve İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından desteklenen Anne-Baba Okulu, Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda Vanlı aileler ile bir araya gelecek.

İki gün sürecek olan seminerde, Prof. Dr. Levent Eraslan, Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Doç. Dr. Gülçin Güven ve Öğretim Üyesi Dr. Elif Yılmaz, dijital ebeveynlik, gelişimin kilometre taşları, anne-baba tutumları ve iletişim, çocuk yetiştirmede farklı ebeveyn tutumları, ergenlik dönemi problemleri, eğitim başarısını yükseltme, sağlıklı ve mutlu insanlar yetiştirmede anne babanın rolü, dikkat eksikliği, çocuk ve ergenlerde ruhsal sorunlar gibi konularda katılımcılara bilgiler verilecek.

Açılış konuşmasını Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez'in yapacağı seminer 21-22 Ağustos tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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