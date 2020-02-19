Van'da ambulans helikopter yüz felci geçiren hasta için havalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede yüz felci geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede yüz felci geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yatıksırt Mahallesi'nde rahatsızlanan 34 yaşındaki Taner Özkan'ı yolun kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyen ailesi, yetkililerden yardım istedi.
Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının uzun süreceğinin değerlendirilmesi üzerine, hastayı alması için ambulans helikopter görevlendirildi.
Van Ferit Melen Havaalanı'ndan kalkan ambulans helikopter, zorlu hava koşullarına rağmen mahalleye ulaştı.
Yüz felci geçiren Özkan, görevlilerin yaptığı müdahalenin ardından helikoptere alınarak SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.