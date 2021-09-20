Van'da ambulans belediye otobüsü ile çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Van'da ambulans belediye otobüsü ile çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van'da ambulans belediye otobüsü ile çarpıştı: 2 yaralı

Van'da ambulans ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'da ambulans ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde Süphan Mahallesi civarında meydana geldi. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne ait 30 AAD 402 plakalı ambulans, Van'a hasta bırakıp geri dönüş sırasında Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Haber: Van'da ambulans belediye otobüsü ile çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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