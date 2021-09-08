Van'da AMATEM ve ÇEMATEM hizmet binalarında sona doğru
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Van'da AMATEM ve ÇEMATEM hizmet binalarında sona doğru

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Sağlık

- Van'da AMATEM ve ÇEMATEM hizmet binalarında sona doğru Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 23 bin metrekare alanda inşa edilen Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi hizmet binası çalışmalarında sona gelindi.

- Van'da AMATEM ve ÇEMATEM hizmet binalarında sona doğru

VAN - Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 23 bin metrekare alanda inşa edilen Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi hizmet binası çalışmalarında sona gelindi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet yürütecek 30 yataklı AMATEM ile 20 yataklı ÇEMATEM hizmet binasının yaklaşık yüzde 90'ı tamamlandı. Hem çocuk hem de yetişkin madde bağımlıların tedavi ve eğitimi için faaliyet verecek sağlık tesisi, bölgenin ihtiyacını karşılayacak.

"Bina önemli ölçüde hazır hale getirildi"

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer, inşaat çalışmalarında sona gelinen AMATEM ve ÇEMATEM'in yeni hizmet alanları olduklarını belirtti. Binayı ve yerleşkesini açılır hale getirmek için çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Başhekim Yavuzer, "Aşılması gereken birkaç teknik problem var, şu an bunları aşıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız da devam ediyor. Kısa bir süre sonra gerekli personel desteğiyle beraber orayı hizmete aktif hale getirmeyi öngörüyoruz" dedi.

Şu an binanın kampüs alanında peyzaj çalışması yaptıklarını dile getiren Yavuzer, "Ağaçların ekilebilmesi için gerekli alanlar oluşturuluyor. İlgili paydaş kurumlarla görüştük. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gönderilecek ağaçların dikimi için de uygun mevsim şartı bekleniyor. Kasım ayında tüm Türkiye'de olduğu gibi merkezlerimizin yerleşkesinde hazır hale getirdiğimiz alanda çok sayıda ağaç dikimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle merkezimizin peyzaj alanlarını da bitirmiş olacağız" diye konuştu.

Van'da AMATEM ve ÇEMATEM hizmet binalarında sona doğru
Van'da AMATEM ve ÇEMATEM hizmet binalarında sona doğru
Van'da AMATEM ve ÇEMATEM hizmet binalarında sona doğru
Van'da AMATEM ve ÇEMATEM hizmet binalarında sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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