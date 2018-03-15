Van'da Alışveriş Festivali

Van'da ekonomiyi canlandırmak ve nevruz tatili için kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla düzenlenen "Van Shopping Fest" başladı.

Valilik himayesinde 15 Mart-5 Nisan tarihlerinde düzenlenen festival kapsamında kent merkezinde bir araya gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van TSO Başkanı Necdet Takva, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İranlı turistler ile çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Caddesi'ndeki festival alanına yürüdü.

Kortej yürüyüşü güzergahında Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Etkinlikte kan bağışı yapıldı.

Stantları gezerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, festival alanında keman gösterisini izledi, vatandaşlara ayran aşı ve çorba ikram etti.

Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, festival kapsamında başta İran olmak üzere birçok ülkeden turistin kente geldiğini belirterek, "Vizontele filmi yıllar önce Van'da çekildi ve orada bir repliği anımsatmak istiyorum. 'Her şeyin bittiği yerde başlayan şehre, bazen güzel şeyler de gelir ama hiçbiri uzun süre kalmazdı.' Bu sözlerin geçtiği Van'a biz de diyoruz ki 'Artık Van'da güzellikler hep yaşayacak. Van'da güzellikler hiç bitmeyecek." ifadesini kullandı.

Festivalin 20 gün boyunca renkli görüntülere sahne olacağını belirten Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Cadde ve sokaklarımızda sizleri mutlu edecek ve heyecanlandıracak, Van'ın moralini yükseltecek çok güzel bir festival gerçekleşecek. Sürprizlerimiz olacak. Sokak konserleri, kapalı mekan konserleri, havai fişek gösteriler ile misafirlerimizi ağırlayacağız. Yoğun alış veriş imkanlarıyla bu sene Van her zamankinden daha güzel bir festival yaşayacak."

Zorluoğlu, kent için güne güzel bir haberle başladıklarını anlatarak, "Festival dışında hükümetimizden güzel bir haber geldi. Bugün de resmi gazetede yayımlandı. Alışveriş festivalimizin açılışını yaptığımız bu meydan da dahil olmak üzere 25 bin dönümlük alan üzerine kent meydanı yapıyoruz." dedi.