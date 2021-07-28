Van'da Akşener'e "trafik sıkıştı, gidin" isyanı
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Van'da Akşener'e "trafik sıkıştı, gidin" isyanı

Van'da Akşener'e 'trafik sıkıştı, gidin' isyanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'daki esnaf ziyareti sırasında trafik yoğunluğunun oluşması nedeniyle vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'daki esnaf ziyareti sırasında trafik yoğunluğunun oluşması nedeniyle vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Bitlis ziyaretinin ardından Van'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentin en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Genel Başkan Akşener, burada esnaf ve vatandaşın sorunlarını diledi.

"BU KADAR İNSAN SİZİ BEKLİYOR"

Esnaf ziyaretinin mesai saatinin bitmesine denk gelmesi nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Bu sırada Akşener'e seslenen vatandaş, "Trafikte bu kadar insan sizi bekliyor, trafik sıkıştı" diye seslendi. Buna karşı Akşener'in "gidelim mi" sorusuna ise vatandaş, "Yani size zahmet" şeklinde yanıt verdi.

Diyalogun ardından bir süre daha esnaf ziyaretini gerçekleştiren Akşener, Van'dan ayrılmak üzere Ferit Melen Havalimanı'na geçti.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Van'da Akşener'e 'trafik sıkıştı, gidin' isyanı
Van'da Akşener'e 'trafik sıkıştı, gidin' isyanı
Van'da Akşener'e 'trafik sıkıştı, gidin' isyanı
Van'da Akşener'e 'trafik sıkıştı, gidin' isyanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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