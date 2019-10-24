Van'da akaryakıt ihalesi yapılacak

24.10.2019 16:30

Van Büyükşehir Belediyesi, 5 milyon litre motorin ve 30 bin litre benzin için ihale gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in

talimatıyla, şeffaflık ilkesi doğrultusunda ihalelerin canlı yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Ekim'de Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire

Başkanlığı bünyesinde 'Akaryakıt Mal Alımı İşi' ihalesi

gerçekleştirilecek.

14.30'da başlayacak ihale, Van Büyükşehir

Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak."

Kaynak: AA