Van'da "Akademik Girişimcilik" semineri düzenlendi
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Van'da "Akademik Girişimcilik" semineri düzenlendi

09.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 09.10.2020 20:18
Van'da

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile Van Teknokent işbirliğinde "Akademik Girişimcilik" semineri düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile Van Teknokent işbirliğinde "Akademik Girişimcilik" semineri düzenlendi.

Van Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online gerçekleştirilen seminerde, akademisyenler için şirketleşme, teknoloji tabanlı girişimcilik, diş hekimleri özelinde akademik şirketleşme, akademisyen gözüyle bakış konuları ele alındı.

YYÜ Rektör Yardımcısı ve Van Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Kayri, yaptığı açıklamada, bilgi tabanlı ekonomiye geçiş yapan ülkelerde en önemli üretim kaynağının üniversiteler olduğunu söyledi.

YYÜ'nün stratejik planlarında Ar-Ge vizyonu ile ön plana çıktığını belirten Kayri, şunları kaydetti:

"YYÜ, araştırma süreçlerine yönelik yaptığı çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Güçlü kadromuz ve güçlü alt yapımızla başarılarımızı artırarak devam ettireceğimiz. Üniversitemiz köklü bir üniversite ve iyi bir eğitim kurumu olmanın ötesinde üçüncü nesil bir araştırma üniversitesi olma vizyonuna sahip girişimci ve yenilikçi bir üniversitedir. Akademisyenlerimizin ürettikleri bilginin toplum yararına ekonomik faydaya dönüşmeleri gerekmektedir. Bunun yollarından biri de akademisyen şirketleridir. Akademik girişimcilik üniversitemizin öncelikli olarak ele aldığı konulardan biridir. Diş Hekimliği Fakülteleri hem teorik bilginin hem de pratik uygulamaların bir arada gerçekleştirildiği önemli eğitim ve araştırma kurumlarıdır. Akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalar neticesinde elde ettikleri neticeleri teknokentimizde ticarileştirmeleri mümkündür. Bunun için üniversite yönetimi olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız."

Toplantıya, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto, Van Teknokent Genel Müdürü Bilgin Yazlık ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Emin Demirbaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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