Van'da AK Partili meclis üyeleri Çatak'taki terör saldırısını kınadı
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Van'da AK Partili meclis üyeleri Çatak'taki terör saldırısını kınadı

Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu üyeleri, terör örgütü PKK'nın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısını kınadı.

Van'da AK Partili meclis üyeleri Çatak'taki terör saldırısını kınadı
09.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:32

Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu üyeleri, terör örgütü PKK'nın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısını kınadı.

Tuşba Belediye Meclisinin haziran ayı toplantılarının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Salih Akman Başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan Akman, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Belbuka bölgesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracına yapılan saldırıya tepki gösterdi.

AK Parti grubu üyeleri de hazırladıkları ortak açıklamayla, sivillere yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetledi.

AK Parti Grubu Sözcüsü Sıracettin Ünlü, üyeler adına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinde Çatak ilçemizde, 'lanet' kelimesinin yanında hafif kaldığı bir olay yaşandı. Amaçları inşaatta çalışarak evlerine ekmek götürmek olan işçilere yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 2 işçi kardeşimiz şehit olurken 8 kardeşimiz de yaralandı. Tuşba Belediye Meclisi AK Parti grubu olarak bu menfur kanlı eylemi nefret ile kınıyor, şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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