Van'da AK Partili kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

VAN (AA) - Van'da AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca hazırlanan programda kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Yerli malı üretimi ve tüketiminin önemini vurgulamak amacıyla AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca sergi düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde açılışı yapılan sergide gazetecilere açıklama yapan AK Parti MKYK üyesi ve bölge koordinatörü Fatma Kara, Van'da kadınların gayretleriyle yapılan ürünlerin satışa sunulduğunu söyledi.

Kadın emeğini çok önemsediklerini belirten Kara, "Kadınlarımızın her zaman yanında yer alıyoruz. Tüm emekçi kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de bunun için buradayız." dedi.

Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran da "Programı 81 ilde eş zamanlı olarak düzenledik. Kırsal mahallelerde yaşayan kadınlarımızın yaptığı ürünleri burada satışa çıkardık. Çeşitli malzemeleri satabilmeleri için bir alan açtık. Buradan kazandıklarıyla aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. Şuan 80 stant açtık. Güzel de bir ilgi var. İki gün sürecek. " şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve partililer katıldı.