Van'da "AK Parti Siyaset Akademisi" programları yapılacak

16.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:28

AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı'nca düzenlenen Siyaset Akademisi programları Van'da da yapılacak.



AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Siyaset Akademisi İl Koordinatörü Emre Güray, yaptığı açıklamada, partinin 19'uncu dönem Siyaset Akademisi kayıtlarının başladığını söyledi.

Güray, 8 hafta boyunca devam edecek olan Siyaset Akademisi programlarına konularında uzman birçok kişinin katılacağını belirtti.



AK Parti Siyaset Akademisi kurslarında ülke genelinde eğitim gören 75 bin kişiden 30 bin katılımcının başarı sertifikası almaya hak kazandığını ve geçmiş dönem siyaset akademisinde eğitim alan birçok kişinin şu an partide çeşitli kademelerde siyaset yaptığını kaydeden Güray, şöyle devam etti:



"Türkiye siyasi hayatında demokratik dönemin başlamasından bugüne en uzun süre iktidarda kalan parti olma özelliğini taşıyan partimiz, Türkiye ve bölge siyaseti açısından 'istisnai' bir hareket olma özelliğini korumaktadır. Partimiz Türkiye siyasetinde yer aldığı andan itibaren sadece iktidar partisi olmanın dışında sürekli yenilikleri takip etmeyi, gelişmeyi ve bulunduğu noktadan ileriye gitmeyi hedeflemiş bir siyasal harekettir. Bu bağlamda partimizin kimliği ve tarihsel olarak Türkiye siyasetindeki yeri göz önünde bulundurulduğunda,19. Dönem Siyaset Akademimizde, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin geleceğinin inşasında söz sahibi olacak, geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesinde etkin rol üstlenecek hem siyasal hem de kültürel donanım kazanmak isteyen vatandaşlarımızı siyaset arenasına sunmayı amaçlamaktayız. Akademinin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da verecekleri ders ile ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Bu dönem ders programımıza diğer dönemlerden farklı olarak bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte güncel konular ele alınacaktır."

Kaynak: AA