Van'da AK Parti ilçe başkanlıklarına atama

06.10.2019 10:50

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından Van'ın Erciş, Muradiye, Gürpınar, Çatak ve Özalp ilçelerine yeni ilçe başkanları atandı.

İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile kente gelen ilçe başkanları Ferit Melen Havalimanı'da partililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Türkmenoğlu, karşılama törenine gelen partili ve vatandaşlara teşekkür etti.

Teşkilatçılığın gönül işi olduğunu ifade eden Türkmenoğlu, "Allah'a şükürler olsun ki bir yıl içerisinde 2 seçim geçirdik. 3 de büyük miting yaptık. İlçe başkanlarımız ile 2 seçimde birlikte çalıştık ve son 10 yılın en güzel sonuçlarını aldık. 2 olan milletvekili sayımızı 3'e çıkardık. 2 olan belediye başkanlığı sayımızı 7'ye yükselttik." dedi.

2023 hedefleri kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Türkmenoğlu, bu kapsamda 5 ilçe başkanlığında değişikliğe gidildiğini ifade etti.

Türkmenoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlçe başkanlıklarımız için 5 ilçemizde birbirinden değerli adaylarımız yarıştı. Genel merkezimizin koordinatörleri ilçelerimizde çalışmalar yaptı. İstişareler gerçekleştirildi. Milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın görüşleri alındı. Genel merkezimizin değerlendirmesi sonucunda yeni ilçe başkanlarımız belirlendi ve kendilerine tebliğ edildi. İnşallah yarın itibari ile çalışmalarımıza başlayarak 2023 hazırlıklarımıza devam edeceğiz."

Yapılan atamalara göre Erciş ilçesine Nedim Sağlam, Muradiye ilçesine Nesim Yavrutürk, Gürpınar ilçesine Taha Güngör, Çatak ilçesine Ahmet Kuncu ve Özalp ilçesine Ercan Ağar görevlendirildi.

"Amacımız güzel hizmetler yapmak"

Gürpınar İlçe Başkanlığına atanan Taha Güngör, ilçe başkanlığı görevine genel merkez tarafından layık görülmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



İlçe başkanlığının kendisi için kutsal bir görev olduğunu belirten Güngör, "Bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Bütün temennimiz ilçemizdeki halkımızın desteğini arkamıza alarak çocuklarımız, gençlerimiz kadınlarımız ve yaşlılarımız için güzel hizmetler yapmak. Köy köy, mahalle mahalle gerekirse ev ev dolaşıp, halkımızı dinleyeceğiz. Eksiklikleri tespit edip çözüme ulaştıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA