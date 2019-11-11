Van'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı

11.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:34

AK Parti Van İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Partinin il başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve parti üyeleri katıldı.



Türkmenoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, teşkilat mensupları ile milletvekillerinin gayret ve çabaları sayesinde yaz dönemi çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.



İyi bir görev sorumluluğu bilinci içerisinde, halkın her katmanına ulaşma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Türkmenoğlu, yaz döneminde ilçelere bağlı mahalle temsilcilerini, muhtarları, teşkilat mensuplarını bir araya getirerek milletvekilleri ve kurum yöneticileriyle buluşturduklarını anımsattı.

Sorun ve sıkıntıların birinci elden muhataplarına ulaştırılmasını sağladıklarını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Üstlenmiş olduğumuz bu köprü görevi misyonumuzu, başarılı bir şekilde yerine getirdiğimizi aldığımız olumlu tepkilerle görmekteyiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın parti teşkilatlarımızda birlik ve beraberliğin sağlanması, birbirimize karşı saygı göstermenin artırılması ve anlaşmazlıktan uzak hareket edilmesi konularındaki hassasiyetini dikkate alarak görev ve sorumluluğumuzu da bu meyanda artırdık."

Konuşmaların ardından toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA