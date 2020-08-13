Van'da AK Parti İl Başkanlığı vatandaşları Kovid-19'a karşı afişlerle uyardı AK Parti Van İl Başkanlığı, Kovid-19 salgını ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla vatandaşları astıkları afişlerle uyardı.

AK Parti Van İl Başkanlığı, Kovid-19 salgını ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla vatandaşları astıkları afişlerle uyardı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yaptığı açıklamada, Van'ın en büyük üyesi bulunan siyasi yapısı olduklarını ve toplumsal konularda vatandaşları uyarmayı bir görev bildiklerini belirtti.

Kovid-19 salgını ile mücadelede devletin ve hükümetin dünyaya örnek olacak çalışmalar ortaya koyduğuna dikkati çeken Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İl Başkanlığı olarak bizler de partimiz adına hazırladığımız afişleri şehrin çeşitli noktalarına asarak vatandaşlarımızı temizlik, hijyen, maske ve mesafe konularında daha dikkatli olmalarını istedik. Hastalığa yakalanma riski kadar, hastalığı bulaştırma durumumuz da var. Bu konuda özellikle vicdani rahatsızlık yaşamamak adına çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. İnşallah en kısa süre içerisinde bu virüs belasından her ferdimizin fedakarlığı ile kurtulacağız"

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde temizlik, maske ve sosyal mesafe konularında uyarıların bulunduğu afişler, kentin çeşitli noktalarına asıldı.

Kaynak: AA