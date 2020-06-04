Van'da AK Parti İl Başkanlığı, esnafla buluşup, sorunlarını dinledi
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Van'da AK Parti İl Başkanlığı, esnafla buluşup, sorunlarını dinledi

VAN'da, AK Parti İl Başkanlığı, normalleşme süreci kapsamında sokakta esnafla buluştu.

Van'da AK Parti İl Başkanlığı, esnafla buluşup, sorunlarını dinledi
04.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:46

VAN'da, AK Parti İl Başkanlığı, normalleşme süreci kapsamında sokakta esnafla buluştu. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu öncülüğünde, Milletvekili Abdulahat Arvas'ın katılımıyla gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde maske ve dezenfektan dağıtıldı, hükümetin çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgi verildi. 

Normalleşme süreci kapsamında Türkiye genelinde koronavirüs önlemleri ile birçok işletme yeniden faaliyete geçerken, Van'da da AK Parti İl Başkanlığı'nca sokak çalışması gerçekleştirdi. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Milletvekili Abdulahat Arvas'ın da katılımı ile esnaf ziyareti yapılıp, maske ve dezenfektan dağıttı. Kentin işlek caddelerinde esnaf başta olmak üzere vatandaşlarla buluşan İl Başkanı Türkmenoğlu, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile yönetim kurulu üyelerinin çalışmaya eşlik ettiğini söyledi. Kentin işlek caddelerinden sosyal mesafe kuralına uyarak ziyaret eden Türkmenoğu ve beraberindekiler, esnafla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi. Hükümetin pandemi süreci ve sonrası için planladığı projeler hakkında bilgi veren Türkmenoğlu, normalleşme sürecinin başlamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda esnafı ziyaret ettiklerini söyledi.

'ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ'Salgınla mücadelede Türkiye'nin çok başarılı bir çalışma yürüttüğünü belirten Türkmenoğlu, "Bu süreçte esnafımızı ve vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Güzel günlerde olduğu gibi sıkıntılı günlerde de onların yanındayız. Salgın sürecinin bir an önce sona ermesi ve esnafımızın, vatandaşlarımızın normal hayata dönmesi için hükümetimiz olağanüstü bir çalışma yürütüyor. İnşallah en kısa zamanda eski güzel günlerimize tekrar döneceğiz" dedi.  'KURALLARA UYALIM'

Milletvekili Arvas da zor süreçte vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde zor günlerden geçiyoruz. Ama çok şükür hükümetimizin başarılı politikalarıyla süreci atlatıyoruz. Vatandaşlarımızın bu süreçte biraz da kurallara uymasını istiyoruz. İnşallah el birliğiyle bu sürecin üstesinden geliriz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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