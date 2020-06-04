Van'da AK Parti heyetinden esnafa moral ziyareti
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Van'da AK Parti heyetinden esnafa moral ziyareti

AK Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik normalleşme sürecinin başlamasıyla esnafı ziyaret etti.

Van'da AK Parti heyetinden esnafa moral ziyareti
04.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:56

AK Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik normalleşme sürecinin başlamasıyla esnafı ziyaret etti.

Kentteki işlek caddelerde sosyal mesafe kuralına uyarak esnafı ziyaret eden Arvas, Türkmenoğu ve beraberindekiler, esnafla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi.

Hükümetin pandemi süreci ve sonrası için planladığı projeler hakkında bilgi veren AK Parti heyeti, esnafa dezenfektan ve maske dağıttı.

Milletvekili Arvas, zor süreçte vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor günlerden geçiyoruz. Ama çok şükür hükümetimizin başarılı politikalarıyla süreci atlatıyoruz. Vatandaşlarımızın bu süreçte biraz da kurallara uymasını istiyoruz. İnşallah el birliğiyle bu sürecin üstesinden geliriz." diye konuştu.

Türkmenoğlu ise normalleşme sürecinin başlamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda esnafı ziyaret ettiklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede Türkiye'nin çok başarılı bir çalışma yürüttüğünü anlatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte esnafımızı ve vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Güzel günlerde olduğu gibi sıkıntılı günlerde de onların yanındayız. Salgın sürecinin biran önce sona ermesi ve esnafımızın, vatandaşlarımızın normal hayata dönmesi için hükümetimiz olağanüstü bir çalışma yürütüyor. İnşallah en kısa zamanda eski güzel günlerimize tekrar döneceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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