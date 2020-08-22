Van'da AK Parti Edremit İlçe Kongresi yapıldı Van'ın Edremit ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

İlçedeki açık bir halı sahada düzenlenen programa, partililer ateş ölçümü sonrası alındı.

Sosyal mesafe ve maske kullanılmasına özel gösterilen kongrede mevcut başkan Sezer Bayramoğlu yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kongreye katılan tüm partililere teşekkür etti.

İlçedeki kadın seçmen sayısının çokluğuna dikkati çeken Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ağırlığı bir gram etmeyen virüs, dünyadaki 8,5 milyar insanı esir aldı. Kongreler değişim, yenilenme ve bir araya gelme sürecidir. Bu dava kutlu bir davadır. Küçük meselelerle bertaraf edilemez. Bu dava Ayasofya'dır, Libya'dır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere müjdelediği Karadeniz'deki doğal gaz ülkemizin çok daha güçlü yarınlara emin adımlarla ulaşmasına vesile olacaktır. Edremit'te yoğun katılım sağlayan delegelerimize ve onların oylarıyla seçilecek yönetime başarılar diledi."

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say de " Düştüğümüz, yorulduğumuz bir zamanda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yeni bir müjde ile karşımıza çıkıyor, bizlerin yenilenmesine vesile oluyor. 2023 hedeflerine doğru durmadan ilerlememizi sağlıyor. Bu sebeple liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Dava arkadaşlarımızla birlikte ev ev dolaşarak gönül seferberliğini kuracağız." şeklinde konuştu.

İlçe Başkanı Bayramoğlu da bugüne kadar getirdikleri dava bilincini bundan sonra da partilerinin ilkeleri içerisinde devam ettireceklerini ifade ederek, kongreye katılanlara teşekkür etti.

Kongreye, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, AK Partili belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA