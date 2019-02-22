Van'da AK Parti'den "Sıfır Atık Projesi"Ne Destek

Van'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca "Sıfır Atık Projesi"ne destek etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ülke genelinde israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek sürüyor.

Van'da AK Partili kadınlar tarafından yapılan bez çanta ve filelerin dağıtımı için Hacıbekir Mahallesi'nde etkinlik düzelendi.

Programda konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, herkesin çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'de her bir kişi yılda 400 poşet kullanılıyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için bizler de böyle bir kampanya başlattık. Yaptığımız bez çantaları kırsal kesimlerimizde dağıtıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nur Arslantosun da naylon poşetlerin insan sağlığı ve doğaya ciddi zarar verdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara bez çanta ve file dağıtıldı.

Kaynak: AA