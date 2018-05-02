Van'da AK Parti'den 168 Aday Adaylığı Başvurusu

Van'da 168 kişi, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvurduğu belirtildi.

AK Parti Van İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan açıklamada, milletvekili aday adaylığı için 105 kişinin bizzat Van'dan, 63 kişinin ise Van dışından müracaat ettiği belirtildi. Başvuranlar arasında 15 kadının bulunduğu ve 1 kişinin ise 18 yaşında olduğu bildirildi.

Milletvekili aday adayları, 5 Mayıs günü gerçekleştirilecek tanıtım programının ardından temayül yoklamasına tabi tutulacak. - VAN