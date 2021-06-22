Van'da ahır yangını: 3 yaralı
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Van'da ahır yangını: 3 yaralı

Van'da ahır yangını: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van merkez Edremit ilçesinde ahır ve odunlukta çıkan yangın mahalleliye korkulu anlar yaşatırken, yangına müdahale den 3 itfaiye eri hafif yaralandı.

Van merkez Edremit ilçesinde ahır ve odunlukta çıkan yangın mahalleliye korkulu anlar yaşatırken, yangına müdahale den 3 itfaiye eri hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde meydana geldi. Abidin Yüksek isimli vatandaşa ait ahır ve odunlukta yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı, Tuşba, Edremit ve İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevke dildi. 4 araç 16 personel ile yangına müdahale edilirken, alevler 3 katlı binaya sıçramaması için büyük çaba sarf edildi. İtfaiye araçlarına destek için bölgeye 5 tanker su taşınarak yaklaşık 4 saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden 3 itfaiye eri hafif şekilde yaralanırken, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansta ayakta tedavileri yapıldı. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu belli olacak. - VAN

Van'da ahır yangını: 3 yaralı
Van'da ahır yangını: 3 yaralı
Van'da ahır yangını: 3 yaralı
Van'da ahır yangını: 3 yaralı
Van'da ahır yangını: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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