Van'da ahır yangını
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Van'da ahır yangını

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

16.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:54
Van'da ahır yangını

merkez ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Değirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ahırda yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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