Van'da ahır yangını
Van merkez İpekyolu ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Van merkez İpekyolu ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Değirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ahırda yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. - VAN