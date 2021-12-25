Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez Ahilik Sergisini Gezdi

İPEKYOLU, VAN (Habermetre) - Van'ın İpekyolu ilçesinde "Ahi Evran-ı Veliyi Anma, Ahilik ve Kültürel Yaşam Sergisi" açıldı.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında İpekyolu Sanat Galerisi'ndeki sergiyi Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve il protokolü gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Geleneksel el sanatları, ahilik kıyafetleri ve yöresel kıyafetlerin sergilendiği etkinlikte, ahilik şed kuşanma töreni canlandırıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, programda yaptığı açıklamada, sergide değişik meslek gruplarının üretimlerinin sembolik olarak tanıtıldığını söyledi.

Bugünlerde esnafın daha fazla Ahilik kültürüne sarılması gerektiğine dikkat çeken Vali Bilmez, şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımız sadece bizim medeniyetimizde tüccar değildir. Aynı zamanda örnek şahsiyettir. Özel yaşantısıyla, tartısıyla, ibadeti ve sosyal yönüyle gençlere, çıraklara, vatandaşlara, müşterisine güvenilir rol model insanlardır. İnşallah tekrar o ruhu hep birlikte yakalarız. Ahilik kültürünü zedeleyen anlayışlardan uzak durmamız lazım. Hele son zamanlarda fiyatları günlük yükselten, stok yapmaya çalışan esnaflarımızı da Ahilik kültürüne uygun davranmaya davet ediyoruz. Diğer esnaflarımızın da böyle yanlış yapan esnaflarımızın üzerinde baskı oluşturması gerektiğine inanıyorum. Ahilik kültürü ile davranan esnafımızın Rabb'im hem kazancını bereketli kılsın hem de sayılarını artırsın. "

Sergiye İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ESOB Başkanı İsa Berge, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu da katıldı.