Van'da ağırlıkları 3 kilograma ulaşan mantarlar ilgi çekiyor
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Van'da ağırlıkları 3 kilograma ulaşan mantarlar ilgi çekiyor

Van'ın Saray ilçesine bağlı Beyarslan Mahallesi'nde ağırlıkları 3 kilograma ulaşan mantarlar görenleri şaşırtıyor.

Van'da ağırlıkları 3 kilograma ulaşan mantarlar ilgi çekiyor
22.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:22

Van'ın Saray ilçesine bağlı Beyarslan Mahallesi'nde ağırlıkları 3 kilograma ulaşan mantarlar görenleri şaşırtıyor.

Köyün kırsal kesimlerinde yetişen kunkor mantarları, büyüklükleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

3 kilogramı bulan mantarları toplayan kişiler, ilçe merkezinde satarak kazanç elde ediyor.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Karaaslan, kunkor mantarlarının bölgedeki dağların eteklerinde yetiştiğini söyledi.

Yıllardır mantar toplamasına rağmen ilk kez bu kadar büyük mantarlarla karşılaştığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Doğada yetişen mantarların tadına doyum olmuyor. Yağmurun ardından açan güneşle mantar bereketi yaşanıyor. Mantar toplamak için doğaya çıkanlar evlerine çuvallarla dönüyor. Topladığım mantarları görenler en az benim kadar şaşırıyor. Yağmurun yoğun olduğu yıllarda daha çok çıkıyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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