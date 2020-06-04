Van'da ağıl inşaatının çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Van'ın Erciş ilçesinde yapım aşamasındaki ağılın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
04.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:15
Van'ın Erciş ilçesinde yapım aşamasındaki ağılın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Alkanat Mahallesi'nde inşaatı devam eden ağılın çökmesi sonucu 2 kişi enkaz altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları çıkardı.
Ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA