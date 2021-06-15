Van'da Afganlılar için 'Ekmek Üretimi' kursu
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Van'da Afganlılar için 'Ekmek Üretimi' kursu

Van'da Afganlılar için 'Ekmek Üretimi' kursu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'da geçici koruma statüsündeki Afganlar ve yerli kursiyerler için düzenlenen "Ekmek Üretimi" kursu sona erdi.

Van'da geçici koruma statüsündeki Afganlar ve yerli kursiyerler için düzenlenen "Ekmek Üretimi" kursu sona erdi.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliğinde hayata geçirilen "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Oluşturulması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi" projesi kapsamında hayata geçirilen "Ekmek Üretimi" kursu tamamlandı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve kurumlar işbirliği ile yürütülen proje ile kurs eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerle Afgan ve yerli kursiyerler, teorik bilgileri aldıkları dersler sonrasında uygulamalı olarak gördükleri eğitimlerle ekmek üretimi tekniklerini öğrendiler. Eğitim sonunda aldıkları sertifikalarla daha kolay iş bulma fırsatı bulacaklar. Ayrıca kursiyerlerin, özel sektör temsilcileriyle iş görüşmesi yapmaları sağlanacak. İstihdam hizmet noktaları ile İŞKUR işbirliğimiz neticesinde faydalanıcılara müdürlüğümüz bünyesinde yardım yapılacaktır. Böylelikle ilimizde bulunan ve koruma altındaki mülteciler ile yerli faydalanıcılara verilen eğitimler sonunda mesleki beceri kazanmaları ve istihdam olanakları sağlanmış olacaktır" dedi. - VAN

Van'da Afganlılar için 'Ekmek Üretimi' kursu
Van'da Afganlılar için 'Ekmek Üretimi' kursu
Van'da Afganlılar için 'Ekmek Üretimi' kursu
Van'da Afganlılar için 'Ekmek Üretimi' kursu
Van'da Afganlılar için 'Ekmek Üretimi' kursu
Van'da Afganlılar için 'Ekmek Üretimi' kursu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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