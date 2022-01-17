Van'da "adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserlerin satıldığı" iddiasına yalanlama - Haberler
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Van'da "adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserlerin satıldığı" iddiasına yalanlama

Van'da
AA / Cemal Aşan - Haberler | Güncel

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında "4 savcı adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" başlığıyla yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

VAN (AA) - Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında "4 savcı adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" başlığıyla yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerinde görev yapan hiçbir cumhuriyet savcısı hakkında, iddia edilen suçlardan bir inceleme, soruşturma ya da yargılama dosyasının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, gerçeğe aykırı haber ve paylaşım yapanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığınca resen inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama

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AA / Cemal Aşan - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Uyuşturucu, Van, Güncel, Haber

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