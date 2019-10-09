Van'da AA muhabiri Bilgin'e ödül

09.10.2019 11:40

Van'da Ekonomist Dergisi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği "2019 Van'ın Enleri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Özkan Bilgin, "En İyi Çıkış Yapan İsim" kategorisinde ödül aldı.

Bu yıl 14 kategoride 140 adayın yer aldığı yarışmanın ödül töreni Van Devlet Tiyatrosu Salonunda gerçekleştirildi.

Törene katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yarışmada ödül alanları tebrik ederek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Bilmez, Van'a değer katan, bir kişiyi dahi istihdam edenlerin kendileri için değerli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kente faydası olanın düşüncesi, yaşam biçimi, rengi, aşireti ve etnik kökeni ne olursa olsun bizim için kıymetlidir. Onu her zaman saygıyla anarız. Kim Van'a zarar verir, Van'ın gelişimine, kalkınmasına, istihdamına, yatırımlarına engel olursa öz kardeşimiz de olsa ona dur dememiz gerektiğine inanıyorum.

Van'da herkesin kardeşçe yaşadığını ifade eden Bilmez, bölgeye gelen turistlerin Van'dan memnun ayrılması adına da herkese bir görev düştüğünü söyledi.

Kimsenin kentin algısını olumsuz etkilemeye hakkının olmadığını vurgulayan Bilmez, "Özellikle basın mensuplarının kentimize sahip çıkması gerekiyor. Bu kentte doğru yapılan şeylere destek verilmesi, yanlış yapanların da engellenmesi için hep birlikte el ele vermemiz lazım." diye konuştu.

Birincilerin SMS ve internet sitesi üzerinden yapılan oylamayla belirlendiği yarışmada, AA muhabiri Özkan Bilgin, "En İyi Çıkış Yapan İsim" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bilgin'e, ödülünü Van Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Olgun takdim etti.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve eşi Reyhan Karabağ, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Van Ekonomist Dergisi İmtiyaz Sahibi Zeki Yiğit, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Kurukçu, kurum amirleri, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA