Van'da 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
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Van'da 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van'da 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 11, Başkale'de 20, Çatak'ta 6, Erciş'te 25, Gürpınar 35 ve Tuşba ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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