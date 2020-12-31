Kamyonda 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Kamyonda 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

31.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:24
Kamyonda 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'da polisin bir kamyonda yaptığı aramada 81 kilo 780 gram eroin ile 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan uyuşturucu madde ele geçirildi.

VAN'da polisin bir kamyonda yaptığı aramada 81 kilo 780 gram eroin ile 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan uyuşturucu madde ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonda arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila'nın da kullanıldığı aramada 81 kilo 780 gram eroin ile 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon şoförünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kamyonda 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kamyonda 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kamyonda 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kamyonda 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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