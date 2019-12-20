Van'da 960 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi

20.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:44

Van'da bir depoda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 960 kilo çay bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler Tuşba ilçesindeki bir depoda arama yaptı.



Aramada, gümrük kaçağı 960 kilo çay ile paketleme işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış boş çay kutusu ve ambalaj malzemeleri ele geçirildi.



Olayla ilgili S.K. ile T.K. hakkında yasal işlem yapıldı, iş yeri Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA