Van'da 960 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi
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Van'da 960 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi

Van'da bir depoda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 960 kilo çay bulundu.

20.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:44
Van'da 960 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi

'da bir depoda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 960 kilo çay bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçesindeki bir depoda arama yaptı.


Aramada, gümrük kaçağı 960 kilo çay ile paketleme işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış boş çay kutusu ve ambalaj malzemeleri ele geçirildi.


Olayla ilgili S.K. ile T.K. hakkında yasal işlem yapıldı, iş yeri Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA
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