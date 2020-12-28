Van'da 9,5 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da 9,5 kilogram eroin ele geçirildi

28.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:19
Van'da 9,5 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da 9,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'da 9,5 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki iş yerine operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada 18 parça halinde 9,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.F, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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