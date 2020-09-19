Van'da 87 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
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Van'da 87 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

VAN'da polisin iki araç ve bir evde yaptığı aramalarda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 87 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Van'da 87 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
19.09.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:16

VAN'da polisin iki araç ve bir evde yaptığı aramalarda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 87 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesinde yaptıkları devriye görevi sırasında iki araç ve bir evde arama yaptı. Aramalarda yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 64 Afganistan, 12 Bangladeş, 9 Pakistan ve 2 İran uyruklu toplam 87 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptıkları tespit edilen İ.K., A.P., D.K., İ.T. ve Z.K. yakalandı.Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Safa ATMACA
Safa ATMACA
DHA Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 10:15:33. #1.14#
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