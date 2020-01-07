Van'da 84 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 84 yabancı uyruklu yakalandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 84 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Yeditepe 1. Sokak'taki metruk eve operasyon düzenledi.
Yakalanan 57 Afganistan, 16 Pakistan, 3 Somali ve 8 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.