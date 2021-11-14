Van'da 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Van'da 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi

Van'da 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.

VAN (AA) - Van'da 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Başkale ilçesinde 4 çuvalda 162 paket halinde 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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