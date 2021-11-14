Van'da 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.
VAN (AA) - Van'da 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Başkale ilçesinde 4 çuvalda 162 paket halinde 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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