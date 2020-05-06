Van'da 82 yaşındaki bir hasta Kovit-19'dan hayatını kaybetti
06.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:16
Van'da yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgınına yakalanan bir hastanın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Van'da yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgınına yakalanan bir hastanın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Kovit-19'a yakalanan 82 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.
Böylece il genelinde salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi.
Kaynak: AA