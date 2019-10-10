Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildiVAN - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
10.10.2019 22:22
Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
VAN - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA