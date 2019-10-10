Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildiVAN - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

10.10.2019 22:22
Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Kaynak: İHA
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