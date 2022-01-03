Van'da 8 şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığından işlem yapıldı - Haberler
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Van'da 8 şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığından işlem yapıldı

Van'da 8 şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığından işlem yapıldı
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri Afganistan uyruklu 8 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

VAN (AA) - Van'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri Afganistan uyruklu 8 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 27 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihlerinde il genelinde 6 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda biri Afganistan uyruklu 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı, ??????suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 62 bin 403 lira ceza verildi.

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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