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Van'da 8 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 8 organizatör tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 organizatör tutuklandı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda 8 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış, tamamı tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 2 araca el konulmuştur" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Göçmen, Polis, Van, 3. Sayfa, Haber

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