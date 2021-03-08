Van'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

Van'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından program düzenlendi.

Van'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından program düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, tüm kadınların gününü kutladı.

Kadınların sosyal hayatın her yerinde olması gerektiğini belirten Bilmez, insanların cinsiyetinden, meşrebinden veya aşiretinden dolayı üstün olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Dünyada hem cinsiyet hem de soy ayrımının ciddi anlamda yapıldığını aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"İnsanların bir kısmının diğer kısmını ötekileştirdiğine şahit oluyoruz. Eğer çağdaş bir toplum olacaksak, toplumumuz dünya toplumlarıyla yarışacaksa insanları meşreplerinden, etnik kökenlerinden ve cinsiyetlerinden dolayı ayırmamamız gerekir. Toplumun yüzde 50'si kadınlardan oluşuyorsa kadınların da sosyal hayatın her yerinde olması gerekiyor. Toplumu değiştiren erkekler değil kadınlardır. Van, bazı kötü alışkanlıklarından kurtulacaksa bunun öncülüğünü mutlaka kadınlar yapmalıdır. Çocuklarımızı uyuşturucunun pençesine düşmesini istemiyorsak kadının burada rolünü tam üstlenmesi gerekiyor."

Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez ise Kurtuluş Savaşı'nda eşleriyle omuz omuza cepheye giden cevval, gözü kara kadınların Kara Fatmalar, Nene Hatunlar, Halide Edipler, Tayyar Rahmiyeler, Şerife Bacılar olduğunu aktararak "Bugün evlatları için mücadele eden Diyarbakır anneleri ve Van anneleri de bu mücadeleci ruhun en güzel örneklerindendir. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tüm içtenliğimle kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, programa katılan kadınlara çiçek takdim etti, günlerini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan