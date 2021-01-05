Van'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
05.01.2021 15:36 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:42
Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde yapılan aramada 8 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.
Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde yapılan aramada 8 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Burçakalan Mahallesi'nde bir evde arama gerçekleştirildi.
Aramada, 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülay KUYUCU