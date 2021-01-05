Van'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde yapılan aramada 8 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde yapılan aramada 8 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Burçakalan Mahallesi'nde bir evde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülay KUYUCU