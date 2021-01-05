Van'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

05.01.2021 15:36 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:42
Van'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde yapılan aramada 8 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde yapılan aramada 8 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Burçakalan Mahallesi'nde bir evde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülay KUYUCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Bülent Ersoy Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Ömer Bayram Metin Oktay Samet Aybaba Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kaza Bursa Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 15:44:11. #1.14#
title