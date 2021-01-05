Çaldıran'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
05.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:26
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir evde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili şüphelinin yakalandığı belirtildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı