Çaldıran'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir evde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili şüphelinin yakalandığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı