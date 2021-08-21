Van'da, 78 kaçak göçmen yakalandı
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Van'da, 78 kaçak göçmen yakalandı

Van'da, 78 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'da ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı baskında, 4 katlı binanın iki dairesinde saklanan Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmeni yakalandı.

VAN'da ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı baskında, 4 katlı binanın iki dairesinde saklanan Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmeni yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. 

Van İl Emniyet Müdülüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 4 katlı binanın iki dairesinde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 78 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 2 organizatörün ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

 


Van'da, 78 kaçak göçmen yakalandı
Van'da, 78 kaçak göçmen yakalandı
Van'da, 78 kaçak göçmen yakalandı
Van'da, 78 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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